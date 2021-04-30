Тренер Арутюнян: не вижу в работе Тутберидзе ничего особенного

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением о работе Этери Тутберидзе.

«Этери со своей группой работает хорошо. Нормально они работают, но я не вижу там ничего такого особенного. Просто хорошая ситуация, хорошие ребята, хорошие тренеры, хороший штаб», — сказал Арутюнян на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Среди именитых воспитанников специалиста Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира — 2021, Алена Косторная, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Стоит отметить, что в конце апреля Тутберидзе заявила о том, что она хочет поработать с парами. Интересно, что на прошедшем мировом первенстве, которое состоялось в Стокгольме, на пьедестале оказались две российские пары. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат мира, а Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли третье место.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала желание Этери Тутберидзе поработать с парами.