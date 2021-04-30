Стали известны все четвертьфиналисты юниорского ЧМ по хоккею

В 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею сыграют Белоруссия, США, Россия, Швеция, Швейцария, Чехия, Финляндия и Канада.

После группового этапа борьбу за медали закончат Латвия и Германия.

Напомним, в матче третьего тура Россия обыграла немецкую сборную со счетом 6:1. В составе сборной России отличились Данила Юров, Илья Квочко, а также Матвей Мичков, который оформил покер. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

В следующем матче россияне сыграют со сверстниками из Чехии. Встреча начнется 2 мая в 0.00 по московскому времени.

В последний раз сборная России выиграла юниорский чемпионат мира в 2007 году, обыграв в финале сборную Соединенных Штатов Америки (6:5).

Ранее хоккеист юниорской сборной России Матвей Мичков был признан игроком дня на чемпионате мира, который проходит в США.