Авербух и Арзамасова станут родителями

Экс-фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова станут родителями.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга», — написал спортсмен в Instagram.

Напомним, пара поженилась в декабре 2020 года. Для Елизаветы этот брак стал первым, тогда как фигурист ранее уже был женат — в 1995-2007 гг. он состоял в официальных отношениях со своей спортивной партнершей Ириной Лобачевой, у пары есть сын.

Авербух является чемпионом мира 2002 года. В этом же году он выиграл серебро Олимпиады, которая проходила в американском «Солт-Лейк-Сити». На чемпионатах Европы россиянин трижды выигрывал бронзу, а в 2003 году стал лучшим на континенте.

Ранее Илья Авербух резко отреагировал на высказывания американских СМИ о том, что российские фигуристки якобы используют запрещенные вещества.