Экс-тренер «Спартака» Романцев дал напутствие игрокам красно-белых

Экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев дал напутствие игрокам красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

«Не повторяйте «Уфу», после позора от которой вы извинялись перед болельщиками. Поставьте перед следующим сезоном задачу играть так, чтобы потом не извиняться. И станете чемпионами», — сказал Романцев.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Романцев был тренером «Спартака» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003-й год. С красно-белыми он десять раз выигрывал чемпионат страны, четыре раза брал национальный Кубок, В сезоне-1990-91 москвичи дошли до 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ранее Олег Романцев высоко оценил работу Станислава Черчесова на посту наставника национальной команды.