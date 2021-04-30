В «Спартаке» отреагировали на уход помощника Федуна из клуба

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на уход помощника Леонида Федуна Франко Камоцци из клуба, передает «Матч ТВ».

«Многие думали, что он в штате клуба, но это не так. Он не являлся сотрудником и не имел какой-то должности, был как консультант. Наверное, сейчас передумал», — сказал Фетисов.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци покинул клуб.