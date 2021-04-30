Мичков побил историческое достижение Овечкина

Игрок юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков стал самым молодым автором покера на чемпионатах мира среди россиян.

Напомним, игрок забросил четыре шайбы в ворота сверстников из Германии в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 20 дней.

Предыдущее достижение принадлежало Александру Овечкину (16 лет, 6 месяцев и 26 дней).

Напомним, в ночь на 30 апреля россияне обыграли Германию со счетом 6:1. Также в составе сборной России отличились Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.

Мичков набрал на турнире семь очков (6+1).

Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.

В следующем матче россияне сыграют со сверстниками из Чехии. Встреча начнется 2 мая в 0.00 по московскому времени.

В последний раз сборная России выиграла юниорский чемпионат мира в 2007 году, обыграв в финале сборную Соединенных Штатов Америки (6:5).

Ранее бывший хоккеист Алексей Бадюков лестно отозвался об игре Матвея Мичкова на юниорском чемпионате мира.