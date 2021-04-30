В «Спартаке» отреагировали на слитую в интернет зарплатную ведомость Газизова

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на слитую в интернет зарплатную ведомость бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, передает Sport24.

«На слитом документе отсутствует подпись и печать. Я уже говорил, что часть слитой информации — это фейк», — сказал Фетисов.

Газизов был назначен на пост генерального директора красно-белых летом 2020 года. Через несколько месяцев он покинул команду, заняв аналогичную должность в «Уфе».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на претензии супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.