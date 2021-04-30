Двукратный чемпион мира назвал победу России над Германией на ЮЧМ закономерной

Сборная России одержала уверенную победу над Германией в матче группового этапа юношеского чемпионата мира по хоккею. Двукратный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов назвал исход этого матча закономерным, отметив, что и в предыдущих играх наши ребята показали себя хорошо.

«Это юношеский хоккей. Ребята здорово сыграли в первом матче — проигрывали 1:5, вытащили в овертайме. Потом контролировали игру против финнов, но не хватило внимательности на последних минутах третьего периода и пропустили дважды. А в третьем матче, когда победили Германию, просто доминировали всю игру.

Касательно неудачи в матче с Финляндией, отмечу, что ошибки наших ребят, необязательные удаления я бы не стал называть тренерской недоработкой. Это эмоции игроков, которые в каких-то определенных моментах хотят сыграть лучше, у них не получается и происходят удаления. Кроме того, игра с финнами была на следующий день после яркой и эмоциональной победой над сборной США. Поэтому наверняка у наших был всплеск после этого, и матч с финнами просто чуть не удержали – немножко не хватило опыта.

Германию же можно назвать хоккейной нацией, но она никогда не стояла на одном уровне с Россией. Наш уровень намного выше, и наши сборные на различных турнирах его показывают. Это была закономерная победа», — сказал Немчинов «Газете.Ru».

Специалист также поделился ожиданиями от заключительного матча россиян на групповом этапе против Чехии. Он допустил, что чешские юниоры будут придерживаться того же стиля, в котором играет и главная команда страны.

«По предстоящему матчу с Чехией скажу, что прогнозы — всегда дело неблагодарное. Думаю, это будет упорная игра. Юношеская сборная играет в том же стиле, что и первая команда. Это будет тягучая игра, чехи будут грамотно действовать в обороне и стараться ловить на контратаках. Поэтому нам надо быть очень внимательными.

Тренеры должны подготовить ребят психологически и эмоционально к следующей игре. Думаю, это основная задача тренеров — и они очень хорошо с ней справляются. Там опытный тренерский штаб, его представители работали и в КХЛ, и к первой сборной привлекались. Они знают, что надо делать. Не думаю, что сейчас у ребят есть мысли о плей-офф. Они выполнили первую задачу и вышли в четвертьфинал. Но сейчас они будут выходить против Чехии и играть на победу», — заключил Сергей Немчинов.

Россия разгромила немцев со счетом 6:1, четыре шайбы в ворота соперников отправил Матвей Мичков. Матч с Чехией состоится в ночь на 2 мая и начнется в полночь по московскому времени.

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