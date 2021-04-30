«МЮ» намерен сохранить Кавани в клубе

Игрока английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани хотят оставить в команде, передает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что «красные дьяволы» готовы сделать все, чтобы южноамериканец не покинул «Олд Траффорд». На последней встрече представители клуба рассказали об этом форварду. Также в услугах нападающего заинтересован наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

Нынешнее соглашение Кавани рассчитано до лета 2021 года. «Манчестер Юнайтед» намерен уговорить форварда подписать контракт еще на год.

При этом появилась информация, согласно которой уругвайским футболистом интересуется аргентинский «Бока Хуниорс». А отец футболиста высказывался о том тем, что Кавани не очень комфортно себя ощущает в Англии.

Кавани играет за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забив 11 мячей. Также он выступал за итальянские «Палермо» и «Наполи», уругвайский «Данубио» и французский «Пари Сен-Жермен», где он играл с 2013 по 2020 год.

Ранее «Манчестер Сити» обновил достижение 51-летней давности.