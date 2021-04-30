«Сиэтл» официально вступил в НХЛ

Клуб «Сиэтл Кракен» официально вступил в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.



Владельцы команды оплатили взнос в размере $650 млн и получили право проводить обмены перед драфтом расширения, назначенным на 21 июля, и подписывать контракты с неограниченно свободными агентами.



Напомним, что «Сиэтл Кракен» начнет свое выступление в НХЛ в сезоне-2021/22.

Название клуба «Кракен» было выбрано из более чем 1200 вариантов и символизирует связь города с морем и любопытство, скрывающееся за его поверхностью, а также отражает мощь и агрессию хоккея. На основном логотипе команды изображена буква «S» разрезаемая щупальцем Кракена.

Ранее сообщалось, что нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский извинился за нецензурный заряд про ЦСКА, который прозвучал из его уст после победы в финале Кубка Гагарина.