«Спартак» высмеял ЦСКА в кроссворде

Московский «Спартак» в Twitter выложил ироничный кроссворд, в котором высмеял ЦСКА.

В посте были опубликованы три вопроса: «У кого плохи дела?» (отсылка на твит, опубликованный после дерби, с вопросом: «Привет, конюшня! Ну как твои дела?);



«Псевдожурналист и недоброжелатель (отсылка к заявлению ЦСКА, которое вышло после публикации Андрея Панкова, лишенного аккредитации на матч ЦСКА — «Уфа»);

«Количество ударов в створ ворот Максименко в дерби». Напомним, что в игре «Спартак» — ЦСКА, состоявшейся в минувшее воскресенье, красно-синие не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за три тура до финиша чемпионата.

Ближайшую встречу красно-синие проведут завтра, 1 мая. На стадионе «ВЭБ Арена» армейцы сразятся с «Уфой». Стартовый свисток прозвучит 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Дмитрий Булыкин объявил об уходе из совета директоров московского «Локомотива».