Агент Ковальчука назвал преждевременной информацию об отъезде в НХЛ

Юрий Николаев, агент бывшего нападающего омского «Авангарда» Ильи Ковальчука, назвал преждевременной информацию об отъезде хоккеиста в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Любые новости о том, где продолжит карьеру Илья Ковальчук, в данный момент преждевременны. Решение о том, где продолжать карьеру, Илья Валерьевич будет принимать лично. И сейчас он этого точно делать не будет», — заявил агент.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 38-летний нападающий провел 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач, а также в третий раз стал победителем розыгрыша плей-офф, сломив в финальной серии сопротивление столичного ЦСКА.

Напомним, что в 2018 году Ковальчук стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, а в 2008 году его гол принес сборной России первую за 15 лет победу на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею согласовала форму для чемпионата мира 2021 года.