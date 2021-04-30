РФС поддержал акцию ФИФА и принял решение бойкотировать соцсети

Российский футбольный союз (РФС) поддержал акцию Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и принял решение бойкотировать социальные сети на ближайшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.

Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» — говорится в заявлении.



Напомним, что в нынешнем отборочном цикле чемпионата мира 2022 года подопечные Станислава Черчесова занимают вторую строчку в турнирной таблице группы Н, имея в своем активе шесть очков после трех матчей.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» присоединился к информационному бойкоту ЦСКА из-за лишения аккредитации журналиста Андрея Панкова.