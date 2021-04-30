Петербургский «Зенит» присоединился к информационному бойкоту ЦСКА из-за лишения аккредитации журналиста Андрея Панкова. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

«Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные», — заявила медиа-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что во вторник Панков опубликовал текст, в котором изложил текущую ситуацию в стане ЦСКА, высказался о стратегических проблемах и разных взглядах руководства на происходящее.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за три тура до финиша чемпионата.

Ближайшую встречу красно-синие проведут завтра, 1 мая. На стадионе «ВЭБ Арена» армейцы сразятся с «Уфой». Стартовый свисток прозвучит 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Дмитрий Булыкин объявил об уходе из совета директоров московского «Локомотива».