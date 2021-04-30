Булыкин объявил об уходе из совета директоров «Локомотива»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин объявил об уходе из совета директоров московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

«За три года я получил нереальное количество знаний, особенно, в сочетании с учебой в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на лучших курсах UEFAMIP и убедился на практике, какие разные бывают подходы в управлении клубом в Европе и России.

Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды «Локомотив». Начали обращать больше внимания на ветеранов, как это делают в Европе!

Остались еще хорошие идеи, может они и воплотятся, что мне очень хочется. А сейчас хотелось бы сказать «спасибо» Семину Ю.П., Геркусу И.Л., Штоффельсхаузу Е., Мещерякову А.А., Кикнадзе В.А., Леонченко В.В., Плутнику А.А. и пожелать удачи и успехов родному клубу.

«Локо» навсегда останется в моем сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы», — написал Булыкин.

Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слитую информацию о его зарплате в столичной команде.