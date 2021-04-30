Ковальчук вернется в НХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» Илья Ковальчук вернется в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», то сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед и мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание вновь попробовать свои силы в НХЛ.

Разумеется, в любое время мы ждем его обратно, он очень много сделал для нашего клуба», — заявил генеральный менеджер команды Алексей Волков.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 38-летний нападающий провел 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач, а также в третий раз стал победителем розыгрыша плей-офф, сломив в финальной серии сопротивление столичного ЦСКА.

Напомним, что в 2018 году Ковальчук стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, а в 2008 году его гол принес сборной России первую за 15 лет победу на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею согласовала форму для чемпионата мира 2021 года.