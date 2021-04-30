Депутат Лебедев: спортсмену плевать на санкции и отношения стран, ему нужно выступать

Российские спортсмены, как и простые граждане нашей страны, оказываются под ударом в связи с приостановкой выдачи россиянам неиммиграционных виз США. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал депутат Госдумы Игорь Лебедев, подчеркнув, что дипломатические войны не должны отражаться на судьбах простых людей.

«Это коснется всей страны, не только спортсменов — всех граждан, которые хотели съездить туда на экскурсию, на отдых, по делам бизнеса и работы. Естественно, в большей степени это бьет по спортсменам, которые будут не в состоянии принимать участие в соревнованиях на территории США. Вся эта дипломатическая война, которая идет между Россией и странами Запада, она больнее всего бьет по простым гражданам. Они-то чем виноваты?

Ну хотите вы устраивать эти войнушки между собой на уровне дипломатии — делайте так, чтобы не страдали простые граждане. В Министерстве иностранных дел достаточно умных голов — придумайте шаги, которые не затронут судьбу простого российского народа. Нет, у нас что ни решение, то затрагивает граждан. Сначала сократили американское количество консульств, теперь сократили персонал. Естественно, в ответ американцы сказали: «кто у нас будет работать? Работать некому, визы не выдаем». Получается, что воюет МИД, а страдают граждане.

Конечно, спортсменов жалко: они не смогут поехать в Америку, принять участие в соревнованиях — а США является одной из ведущих спортивных держав в мире, и спортсменов всегда хочется участвовать во всех крупных турнирах, которые там проходят. Но из-за того, что у нас на уровне МИД решили устроить детскую войнушку, страдают люди и спортсмены», — заявил Лебедев.

Политик подчеркнул, что в этой ситуации представители различных видов спорта могут заняться процедурой смены гражданства, и это не должно никого удивлять. По словам Лебедева, спортсменов не интересуют политические игры, им важно выступать на соревнованиях.

«Многие атлеты могут задуматься о смене спортивного гражданства, и даже национального? И задумаются! Конечно! Спортсмен всю жизнь посвятил тому, чтобы готовиться к выступлению на соревнованиях. Люди по 10-15 лет тренируются, чтобы один раз в жизни принять участие в Олимпиаде. А из-за того, что у нас горстка чиновников провалила ситуацию с WADA, а сейчас горстка дипломатов устраивает войнушку со странами Запада, спортсмены выступать не смогут.

Все — жизнь спортсмена закончилась. Ему наплевать на санкции и на взаимоотношения между странами: он всю жизнь готовился к выступлению на чемпионате мира по тому или иному виду спорта, который в этом году или в следующем пройдет в США. Естественно, часть спортсменов побежит бежать гражданство — и спортивное, и национальное, — потому что есть страны, которые их с удовольствием примут. Наши атлеты пользуются и уважением, и, скажем так, спросом, потому что у нас всегда была хорошая подготовка. Спортсменам хочется выступать.

Да, будет непатриотично, может быть, если он пойдет выступать под флагом другой страны. Но для спортсмена главное – участие в соревнованиях. Вот эта междоусобица на дипломатическом уровне его не касается. И будет очень жалко: у нас уже есть спортсмены, которые из-за санкций WADA были вынуждены менять гражданство — а тут еще и визу не смогут получить! Двойной удар по простым людям», — заключил Игорь Лебедев.

С заявлением о прекращении выдачи неиммиграционных виз россиянам выступило посольство США в Москве. Подобные меры связаны с решением правительства РФ о запрете на трудоустройство иностранных граждан в американское диппредставительство.

Ранее сообщалось, что заявление посольства США оценили в Софеде Федерации.