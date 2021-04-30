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Спортивные новости

Главный тренер «Барселоны» Куман получил двухматчевую дисквалификацию

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман получил двухматчевую дисквалификацию за высказывание в адрес резервного судьи по ходу матча чемпионата Испании против «Гранады». Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своем Twitter.

Главный судья встречи Пабло Фуэртес удалил нидерландского специалиста в концовке игры за фразу «Ну и тип», адресованную четвертому арбитру.

Напомним, что каталонская команда уступила «Гранаде» со счетом 1:2 и упустила возможность подняться на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Лидирует же за пять туров до финиша сезона мадридский «Атлетико», на второй позиции расположился мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) поддержал акцию Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и принял решение бойкотировать социальные сети на ближайшую неделю.

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