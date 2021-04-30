«Саутгемптон» сыграл вничью с «Лестером» в первом матче 34-го тура АПЛ

В стартовом матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» сыграл вничью с «Лестером»

Встреча прошла в Саутгемптоне на «Сент-Мэри Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев единственный гол на свой счет оформил английский полузащитник Джеймс Уорд-Проуз.

У гостей отличился североирландский защитник Джонни Эванс.

Отметим, что «святые» подавляющую часть времени играли в меньшинстве — на 10-й минуте с поля был удален датский защитник Янник Вестергорд.

После этой игры подопечные Брендана Роджерса набрали 63 очка и закрепились на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Сотон» с 37 очками поднялся на 14-ю строчку.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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