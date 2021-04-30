Российский нападающий сделал хет-трик в матче чемпионата Дании

В очередном матче 28-го тура чемпионата Дании по футболу «Хорсенс» сыграл вничью с «Вайле».

Встреча прошла в Хорсенсе на стадионе «САСА Арена Хорсенс» и завершилась результативной ничьей — 3:3.

В составе хозяев дубль на свой счет оформил Лука Прип. Примечательно, что оба гола датский форвард забил с одиннадцатиметровой отметки. Еще один мяч забил Лирим Камили.

У гостей хет-трик сделал российский нападающий Герман Онугха.

Напомним, что права на 24-летнего уроженца Москвы принадлежат «Краснодару».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Дании Оннугха провел 13 матчей и забил четыре мяча. Первую половину текущего сезона россиянин провел в «Тамбове», где также оформил четыре гола и пять желтых карточек.

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