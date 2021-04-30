Экс-тренер «Монако» Жардим может возглавить московский «Спартак»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Агент Дэннис Лахтер заявил, что готов привести специалиста в Россию, если этого захочет руководство красно-белых.

«Жардим — оптимальный кандидат. Голодный, без работы, всегда готовый к новому вызову. Его команды легко перестраиваются по ходу игры», — сказал он.

Также Лахтер отметил, что финансовые запросы 46-летнего португальца не превысят сумму в €5 млн за сезон.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата.

Действующий главный тренер Доменико Тедеско покинет клуб по окончании нынешнего сезона, независимо от итогового результата команды.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о нападающем Александре Кокорине.