Главный тренер «Фиорентины» еще не проводил занятий с Кокориным

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о нападающем Александре Кокорине. Об этом сообщает Fiorentina.it.

«С момента, как я пришел, у него была эта проблема. Он еще со мной не тренировался. У него все время была индивидуальная программа с другими специалистами.

Я не знаю, когда он вернется в группу, с ограничениями или без. Посмотрим, нужно провести обследование», — сказал специалист.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В клуб из Флоренции форвард перешел из московского «Спартака», которому «фиалки» заплатят €4,5 млн за трансфер. В составе своей новой команде Кокорин провел три неполных матча и результативными действиями не отметился.

На поле футболист не появлялся с 3 марта в связи с мышечной травмой, которую он получил в игре 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2). С тех пор Кокорин пропустил восемь матчей чемпионата Италии, в турнирной таблице которого «Фиорентина» занимает 14-ю строчку.

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