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Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
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Спортивные новости

«Челси» на 10 лет закрыл доступ фанату на стадион из-за антисемитизма

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Лондонский «Челси» на десять лет закрыл доступ фанату на стадион «Стэмфорд Бридж» из-за приверженности к антисемитизму. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

«Ни в нашей игре, ни в нашем обществе не может быть места расизму, антисемитизму, гомофобии, сексизму или любой другой форме дискриминации.

В спорте, как и в обществе в целом, нужно создавать такую среду, чтобы попытки дискриминации были неприемлемыми», — говорится в опубликованном заявлении.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Томаса Тухеля занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 58 очков за пять туров до финиша сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подаст аппеляцию на двухматчевую дисквалификацию главного тренера Роналда Кумана за высказывание в адрес резервного судьи по ходу матча чемпионата Испании против «Гранады».

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