Гран-при России могут перенести из Сочи под Санкт-Петербург

Этап Гран-при России чемпионата мира по кольцевым автогонкам класса машин «Формулы-1» могут перенести из Сочи под Санкт-Петербург. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

По информации источника, перенос этапа самой престижной гоночной серии внутри страны может случиться уже в 2022 году.

Напомним, что контракт на проведение Гран-при России до 2020 года с опционом на продление был подписан 4 октября 2010 года. С российской стороны контракт подписал генеральный директор ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»» Михаил Капирулин, а финансирование гарантировали подписи под отдельным договором руководства ОАО «Лукойл», ГК «Ростехнологии», компании «Базовый элемент» и ОАО «МегаФон». 27 февраля 2017 контракт на проведение российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» был продлен до 2025 года

Ранее сообщалось, что российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал худший результат во второй практике этапа Гран-при Португалии