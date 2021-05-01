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03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
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03:00
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Спортивные новости

Онопко не сомневается в чемпионстве «Зенита»

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Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко выразил уверенность, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) в текущем сезоне снова выиграет петербургский «Зенит», передает «Матч ТВ».

Клуб из Санкт-Петербурга идет на первой строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 58 очков. Ближайший матч подопечным Сергея Семака предстоит провести на домашнем стадионе против московского «Локомотива», который идет вторым, набрав на шесть баллов меньше.

«Мне кажется, что «Зенит» точно станет чемпионом. Более того, я уверен в этом. Но я сомневаюсь в том, что им удастся это сделать в матче с «Локомотивом». Почему? «Локо» в последних матчах выглядит убедительнее всех в чемпионате», — заявил специалист.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в 19.00 по московскому времени. В том случае, если петербургская команда одерживает победу, то она досрочно завоевывает титул чемпиона РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» присоединился к информационному бойкоту ЦСКА из-за лишения аккредитации журналиста Андрея Панкова. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

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