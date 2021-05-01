Брагин объяснил поражение сборной России в матче против Швейцарии

Главный тренер сборной России Валерий Брагин объяснил поражение сборной России в матче Еврочелленджа против Швейцарии, передает официальный сайт Федерации хоккея России.

Встреча завершилась поражением российских хоккеистов со счетом 1:3.

«Было видно, что они посвежее, у нас идет работа, дается нагрузка. Играли отрезками, цельной игры не получилось. С другой стороны, мы создали немало моментов, но не реализовали их, а соперник использовал свои шансы», — заявил специалист.

1 мая сборные России и Швейцарии проведут еще поединок между собой. Старт матча начнется в 18.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Россия уступила национальной команде Швейцарии в матче Еврочелленджа. Встреча прошла на стадионе «Тиссот» в городе Биль и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал россиян в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 отечественным спортсменам запрещено использование любой национальной символики на взрослых чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх.