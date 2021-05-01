Экс-тренер ЦСКА Онопко высказался о происходящем в клубе

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал ситуацию вокруг столичного клуба, передает «Матч ТВ».

В последнее время вокруг клуба появилось много слухом, в том числе, о том, что президент армейцев Евгений Гинер и генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев могут покинуть клуб и начать работу в самарских «Крыльях Советов».

«Мне как-то не верится в такой поворот событий. Да, за последнее время в ЦСКА произошло немало изменений. Но то, что сейчас пишут, думаю, это слухи. И у меня вопрос: почему именно «Крылья Советов»? Не могу этого понять», — заявил специалист.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за три тура до финиша чемпионата.

Ближайшую встречу красно-синие проведут завтра, 1 мая. На стадионе «ВЭБ Арена» армейцы сразятся с «Уфой». Стартовый свисток прозвучит 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко выразил уверенность, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) в текущем сезоне снова выиграет петербургский «Зенит».