Фанаты «Рубина» и «Динамо» подрались в Казани

Болельщики казанского «Рубина» и московского «Динамо» устроили драку в Казани.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Спорт Сарае». Сообщается, что столкновение произошло на центральной улице Баумана. В драке были применены «розочки» и биты, а на место прибыли автозаки и патрули Росгвардии, происходят задержания участников.

Матч между «Рубином» и «Динамо» пройдет в Казани в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Поединок запланирован на 1 мая, стартовый свисток должен прозвучать в 14.00 по московскому времени.

После 27-ми туров национального первенства «Рубин» идет на четвертом месте, имея в активе 46 очков. «Динамо» идет на седьмой строчке, однако московская команда набрала такое же количество баллов. За три тура до конца команды борются за попадание в еврокубки.

Ранее сообщалось, что сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович выразил мнение, что «Барселона» нуждается в его услугах. В своем Instagram Stories футболист опубликовал видеозапись со словами о том, что ждет предложений от каталонцев.