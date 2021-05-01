Капитан ЦСКА обратился к фанатам после поражения в финале Кубка Гагарина

Капитан ЦСКА Сергей Андронов обратился к болельщикам московского клуба после поражения команды в финале Кубка Гагарина.

В финальной серии ЦСКА встречался с омским «Авангардом». Итоговый счет противостояния оказался 4 - 2 в пользу команды из Омска, а армейский клуб проиграл три встречи подряд.

«Уважаемые болельщики! Хочу выразить вам благодарность за поддержку, оказанную нам на протяжении всего сезона! Очень жаль, что мы не выиграли кубок. Кто-то скажет, что серебро — тоже хорошо, но у нас в ЦСКА ценится только золото, остальное — домашние радости», — написал Андронов в своем Instagram.

Также он отметил, что каждый член команды готов выкладываться и выкладывается на все сто процентов, однако игра внесла свои коррективы. Андронов пообещал, что в новом сезоне ЦСКА вернется еще сильнее.

Ранее сообщалось, что нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский извинился за нецензурный заряд про ЦСКА, который прозвучал из его уст после победы в финале Кубка Гагарина. Соответствующий пост хоккеист опубликовал в Instagram.