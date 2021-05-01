Гинер и Федун высказали претензии Прядкину на заседании исполкома РФС

Состоялось очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое прошло по видеосвязи 29 апреля.

По информации «РБ-Спорт», на заседании обсуждались структура календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

По ходу заседания претензии президенту РФС высказали руководители московского ЦСКА Евгений Гинер и «Спартака» Леонид Федун. В первую очередь, речь шла о том, что финал Кубка России и финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году, оказались поставлены на один день — 28 мая.

Также Гинер раскритиковал даты проведения национального чемпионата.

«Поэтому вполне вероятно, что следующий сезон в России может начаться аж в августе, а возобновится чемпионат после зимней паузы в начале февраля. И финал Кубка России, конечно, разведут с питерским финалом Лиги чемпионов», — указано в источнике.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз поддержал акцию Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и принял решение бойкотировать социальные сети на ближайшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба организации.