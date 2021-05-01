Широков сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мыслями о ближайшем матче петербургской команды в чемпионате России, передает «РБ-Спорт».

Клуб из Санкт-Петербурга идет на первой строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 58 очков. Ближайший матч в рамках 28-го утра Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечным Сергея Семака предстоит провести на домашнем стадионе против московского «Локомотива», который идет вторым, набрав на шесть баллов меньше.

«Зенит» в тяжелейшей борьбе, но победит. Уровень мотивации одинаков, «Локо» фартит, есть кому забивать, но Питер победит», — заяви л Широков.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в 19.00 по московскому времени. В том случае, если петербургская команда одерживает победу, то она досрочно завоевывает титул чемпиона РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко выразил уверенность, что Российскую премьер-лигу в текущем сезоне снова выиграет петербургский «Зенит».