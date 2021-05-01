Федерация шашек России призвала расследовать инцидент с флагом на ЧМ

Федерация шашек России выступила с требованием провести независимое расследование инцидента с убранным российским флагом на чемпионате мира в Польше, сообщает ТАСС.

Это заявление сделал президент организации Анатолий Никитин.

«Руководство федерации выразило мнение, что подобное поведение организаторов соревнований в ходе проведения матча неприемлемо, нарушает этические нормы, заслуживает осуждения и проведения внутреннего расследования всемирной федерации для установления причин вышеуказанных действий и виновных лиц», — заявил он.

Флаг был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Примечательно, что позднее в WADA опровергли тот факт, что флаг был убран по приказу агентства.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира по международным шашкам россиянка Тамара Тансыккужина потерпела поражение в шестом раунде матча за мировую шашечную корону среди женщин. Партия завершилась со счетом 7:5 в пользу соперницы Тансыккужиной Наталии Садовской из Польши.