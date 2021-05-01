Выход Овечкина на лед назвали первым шагом к возвращению в состав «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, передает русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард пропустил несколько матчей из-за травмы нижней части туловища, однако накануне провел первую тренировку на льду. В социальных сетях было опубликовано видео, где нападающий наносит бросок по воротам.

«Здорово, что сегодня он вышел на лед. Я всегда говорю, что это первый шаг на пути к возвращению в состав. Но на текущий момент его статус остается «со дня на день», — заявил специалист.

«Вашингтон Кэпиталз» после 49 матчей возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона и имеет в своем активе 68 очков. «Питтсбург Пингвинз», который провел на один матч больше, отстает от «столичных» на балл.

Ранее сообщалось, что Овечкин принял участие в тренировке команды. Об этом сообщает журналист Такир Эль-Башир в своем Twitter. В общей сложности 35-летний форвард провел 30 минут, после чего покинул площадку.