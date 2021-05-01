«Манчестер Сити» подписал аргентинского вингера

«Манчестер Сити» заключил соглашение с полузащитником «Эстудиантес» Дарио Сармьенто, сообщает официальный сайт аргентинской команды.

Сообщается, что английская команда заплатила за этот трансфер $6 млн, также в контракте прописана сумма в $12 млн — потенциальные бонусы. При этом аргентинский клуб также получит 20 процентов от последующей продаже футболиста.

Полузащитник пополнит состав «Манчестер Сити» 1 июля.

«Горожане» лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). За 33 тура подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 77 баллов, что на десять очков больше, чем у идущего вторым «Манчестер Юнайтед».

Следующий матч «горожане» проведут в рамках 34-го тура национального первенства — 1 мая «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас» на выезде, поединок начнется в 14.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 24-летний украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями после победы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Украинец вышел на поле на 61-й минуте и через три минуты отдал голевую передачу на Кевина де Брёйне. Английский клуб победил со счетом 2:1.