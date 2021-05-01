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Спортивные новости

Ласицкене и Сидорова допущены до соревнований в нейтральном статусе

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение допустить лидера сборной России, трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба организации.

Также нейтральный статус получили чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Аксана Гатауллина.

Российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях, однако для этого им необходимо получить нейтральный статус. Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не позволяет спортсменам выступать под российским флагом, а также использовать национальную символику, в том числе и российский гимн.

Ранее сообщалось, что серебряная призерка Олимпийских игр 2012 года Екатерина Гулиева будет выступать за сборную Турции по легкой атлетике. Спортсменка ранее выступала под фамилией Поистогова и Завьялова.

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