СМИ: Ковальчук может перейти в «Спартак»

Бывший нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук может пополнить состав московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

О расторжении контракта Ковальчука с омской командой стало известно 30 апреля. При этом сообщается, что детали нового соглашения нападающего со столичной командой уже обговорены, а сам контракт может быть подписан в скором времени.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 38-летний нападающий провел 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач, а также в третий раз стал победителем розыгрыша плей-офф, сломив в финальной серии сопротивление столичного ЦСКА.

Напомним, что в 2018 году Ковальчук стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане, а в 2008 году его гол принес сборной России первую за 15 лет победу на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Юрий Николаев, агент бывшего нападающего омского «Авангарда» Ильи Ковальчука, назвал преждевременной информацию об отъезде хоккеиста в Национальную хоккейную лигу.