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Спортивные новости

Экс-тренер «Динамо» возглавил еще один клуб КХЛ

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Российский специалист Владимир Воробьев стал главным тренером хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур», сообщает пресс-служба команды.

Подробности о заключении соглашения неизвестны, не указывается, на какой период клуб заключил контракт со специалистом, которому исполнилось 48 лет. На этом посту Воробьев сменил Сергея Светлова.

До того, как возглавить «Амур», Воробьев тренировал московское «Динамо», а также работал в тренерском штабе команды под руководством Владимира Крикунова.

Сезон-2020/21 Континентальной хоккейной лиги «Амур» завершил на десятом месте Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук может пополнить состав московского «Спартака». О расторжении контракта Ковальчука с омской командой стало известно 30 апреля. При этом сообщается, что детали нового соглашения нападающего со столичной командой уже обговорены, а сам контракт может быть подписан в скором времени.

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