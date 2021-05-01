Хоккеист Яковлев объяснил поражение от Швейцарии в матче Еврочелленджа

Хоккеист сборной России Егор Яковлев объяснил поражение от Швейцарии в матче Еврочелленджа, передает сайт Федерации хоккея России (ФХР).

«Мы первую игру играли на большой площадке, отвыкли от нее, давно не играли. В этом смысле швейцарцам было привычнее. Из-за этого случались провалы», — сказал Яковлев.

Встреча прошла на стадионе «Тиссот» в городе Биль и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Киллиан Мотте, Кристоф Берчи и Инти Пестони, реализовавший большинство.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Евгений Тимкин с передачи Игоря Ожиганова.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал россиян в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 отечественным спортсменам запрещено использование любой национальной символики на взрослых чемпионатах мира и Олимпийских и Паралимпийских играх.

Ранее нападающий сборной России Евгений Тимкин рассказал о проблемах в матче со Швейцарией.