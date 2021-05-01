Футболистом ЦСКА интересуется «Бока Хуниорс»

Футболистом московского ЦСКА Саломоном Рондоном интересуется аргентинский «Бока Хуниорс», передает Fichajes.

Напомним, игрок выступает за армейцев на правах аренды. Права на него принадлежат китайскому «Далянь Про». Отмечается, что аргентинцы решили обратить внимание на Рондона после того, как стало известно о том, что нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани останется в клубе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестое место, набрав 46 очков. В следующем туре армейцы сыграют с «Уфой». Встреча пройдет 1 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В текущем сезоне Рондон провел восемь матчей в чемпионате России, забив четыре мяча. Также венесуэлец выступал за казанский «Рубин», петербургский «Зенит», английские «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».

Ранее бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал ситуацию вокруг столичного клуба.