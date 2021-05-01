Кадыров провел спарринг с бойцом UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел спарринг с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым.

Видео тренировки Кадыров опубликовал во «ВКонтакте».

Кадыров отметил, что скоро Чимаев выиграет титул UFC.

26-летний Чимаев ярко дебютировал в UFC в июле прошлого года, одержав две победы девять дней. Спустя несколько месяцев швед добавил в рекорд еще одну победу нокаутом. Позднее Чимаев должен был встретиться с бойцом из топ-10 рейтинга, однако несколько раз его поединки срывались по разным причинам. В марте стало известно, что Борз сдал положительный тест на коронавирус, а впоследствии столкнулся с серьезными последствиями болезни во время восстановлении и даже заявил о завершении карьеры, поскольку думал, что умирает. Ожидается, что следующий бой он сможет провести летом 2021-го

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал «черным пиаром» новости о победе своего 13-летнего сына Адама в боксерсом бою на турнире в Грозном над Асланом Биттировым.