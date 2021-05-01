Экс-игрок «Зенита» назвал ошибкой отмену красной карточки Ахметову

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Герасимец назвал ошибкой отмену красной карточки игроку московского ЦСКА Ильзату Ахметову, передает «Советский спорт».

«Считаю, что отмена красной карточки Ахметову является ошибкой. Если бы не было удаления, не было бы споров, но повод для красной карточки был. И она показана, потому что был повод», — сказал Герасимец.

Футболист армейцев был удален в матче против московского «Спартака». Подопечные Доменико Тедеско победили со счетом 1:0. Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую он получил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».