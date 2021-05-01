Датский клуб пообещал российскому футболисту необычный подарок за хет-трик

В матче чемпионата Дании «Вайле» сыграл вничью с «Хорсенсом» со счетом 3:3, а российский футболист «Вайле» Герман Онугха отметился хет-триком.

«Онугха заслужил бутерброд с настоящей икрой белуги. Он оформил хет-трик и превратил безнадежные 0:3 в ничью для «Вайле», которой было достаточно, чтобы выбить соперника из турнира», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В России Онугха выступал за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Краснодар» и «Тамбов». Сейчас права на футболиста принадлежат «быкам», но за основную команду южан он сыграл лишь два матча за три года.

«Вайле» занимает десятое место в чемпионате Дании. Клуб является пятикратным чемпионом страны и шестикратным обладателем Кубка Дании. Тренирует клуб румынский специалист Константин Гылкэ, который известен по работе с испанским «Эспаньолом».

Ранее комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями о предстоящем матче «Зенита» и «Локомотива» в рамках чемпионата России.