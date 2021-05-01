Минспорта Красноярска отреагировало на слезы биатлонистки из-за маленькой зарплаты

Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» отреагировал на слезы биатлонистки Маргариты Васильевой из-за маленькой зарплаты.

Напомним, спортсменка заявила в Instagram, что ее зарплата составляет 10 тысяч рублей.

«Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей», — говорится в официальном заявлении во «ВКонтакте».

Также отмечается, что оплата труда профессиональных спортсменов привязана к их спортивным результатам.

Напомним, что в сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск допинг-тестирований.

Ранее сообщалось о том, что российский биатлонист Алексей Слепов завершил профессиональную спортивную карьеру. Об этом проинформировал двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.