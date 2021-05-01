Экс-тренер ЦСКА раскритиковал руководство клуба

Экс-тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев раскритиковал руководство клуба, передает «Матч ТВ».

Костылев отметил, что не надо было увольнять перед концовкой сезона Виктора Гончаренко с поста наставника клуба, а на его место назначать Ивицу Олича, который пока не имеет опыта.

«В клуб пришли люди, по-настоящему в спорте не разбирающиеся. Купи-продай — вся философия. Понимаю, время такое. Но ведь и продавать лучше не сырье, а готовый товар», — добавил он.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие занимают шестое место, набрав 46 очков. В следующем туре москвичи проведут поединок против «Уфы». Встреча состоится 1 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мыслями о ближайшем матче петербургской команды в чемпионате России.