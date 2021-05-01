Расплакавшуюся из-за зарплаты биатлонистку раскритиковали в соцсетях

Биатлонистку Маргариту Васильеву, которая расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей, жестко раскритиковали в соцсетях.

«Как говорил великий человек, хочешь денег, иди в бизнес. А биатлон — это призвание», — написал один из пользователей.

«А у меня тоже 10-15 тысяч зарплата, и я 20 лет дизайнер».

Еще один комментатор напомнил спортсменке, что у людей пенсия составляет 9000 рублей.

Напомним, что в сентябре 2019 года биатлонистка была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU), к которому привел систематический пропуск допинг-тестирований.

Министерство спорта Красноярска отметило, что Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, а 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» отреагировал на слезы биатлонистки Маргариты Васильевой из-за маленькой зарплаты .