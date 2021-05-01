Экс-жена Кержакова раскритиковала нынешнюю супругу футболиста

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова, жестко высказалась об Алисе Кержаковой, которая является нынешней супругой игрока.

«Простите, но это жесть. У человека мечта — жить на содержании и ничего не делать. Все беды в жизни от безделья, лени и использования других в единоличных целях», — написала Милана в Instagram.

На данный момент Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России по футболу, забив 30 мячей. Он играл за петербургский «Зенит», испанскую «Севилью» и московское «Динамо». Трижды нападающий становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых, а в сезоне 2006/2007 с «Севильей» стал обладателем Кубка УЕФА.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 58 очков. 2 мая сине-бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста сборной России Александра Кержакова, рассказала о том, как нашла в телефоне экс-супруга неоднозначную переписку с женой Андрея Аршавина Алисой.