Директор «Самбо-70»: думаю, Трусова возвратится к Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал уход фигуристки Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко, передает «Спорт-Экспресс».

»Трусова возвращается? Я думаю, что так и будет, но пока подтвердить ничего не могу. Все вопросы к Тутберидзе», — сказал Лайшев.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что он больше не является наставником Александры Трусовой.