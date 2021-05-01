Губерниева не удивила новость о возвращении Трусовой к Тутберидзе

«Я недавно общался с Трусовой и ее представителями. Мы не обсуждали эту тему в эфире, но мне было понятно, что идут переговоры о ее возвращении. Хочу, чтобы и Плющенко не унывал . Он замечательный специалист», — сказал Губерниев.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал уход фигуристки Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко.