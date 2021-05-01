Роднина оценила переход Трусовой от Плющенко к Тутберидзе

Экс-фигуристка Ирина Роднина оценила переход Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе, передает «Спорт-Экспресс».

«Не могу ничего сказать. Бесконечные уходы и приходы немного напрягают. Получаются какие-то неосознанные решения. Чтобы давать оценку, нужно знать обстановку в команде», — сказала Роднина.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию

Евгения Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от Плющенко к Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Напомним, 1 мая Евгений Плющенко объявил о том, что он закончил работу с Трусовой, но они остались друзьями.

Ранее Татьяна Тарасова похвалила Трусову за возвращение к Тутберидзе.