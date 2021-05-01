Жулин — о переходе Трусовой к Тутберидзе: там все решения принимают родители

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что в переходе Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе главную роль сыграли родители спортсменки, передает Sport24.

«Там все решения принимают, в основном, родители. Все родители, включая меня, немного сумасшедшие. Они хотят результата для ребенка. Какой ценой — вот здесь порой мозгов и не хватает», — сказал Жулин.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что фигуристка Александра Трусова возвратилась к тренеру Этери Тутбердзе.